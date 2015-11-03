Notizie Amazon Fiorentina

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Dalla prossima stagione Dazn non dovrebbe più avere esclusiva serie A, se la giocano Sky e Amazon

18 maggio 2022 16:21

"Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l'Uefa"

18 dicembre 2021 13:18

Amazon vuole comprare Dazn, il timore pero è quella sulla stabilità della connessione in Italia

11 dicembre 2021 22:18

Amazon si prende i diritti della Champions League in esclusiva

18 dicembre 2020 15:01

Serie A, Amazon studia i diritti tv, si prospetta una sfida con DAZN per il triennio 2021-2024

26 marzo 2020 00:50

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