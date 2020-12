Dopo le indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità. Amazon ha completato l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League che, spiega una nota della piattaforma streaming, vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. L’accordo entrerà in vigore dall’anno prossimo e varrà per tre stagioni. Acquisiti, per lo stesso periodo, anche i diritti della Supercoppa Uefa, sfida fra la vincitrice della Champions e la detentrice dell’Europa League.

La mossa di Amazon potrebbe aprire una nuova fase, che va incontro alle esigenze di fruizione del pubblico più giovane. Tra i grandi protagonisti dei bandi per i diritti tv del calcio potrebbero entrare anche altri colossi come Netflix e Apple. «Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione», si legge nella nota di Amazon. Lo riporta il Corriere della Sera.

JURIC CONTRO PRADE’: “NON DEVE PARLARE DI NOI, CHIEDA SCUSA SIA A ME CHE AL VERONA”