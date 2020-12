Juric contro Pradè: “Chieda scusa per quello che ha detto, sia a me che al Verona”

“Qualche giorno fa Pradè ha detto che i nostri giocatori vanno valutati prima fuori da Verona? Gli altri non devono parlare della mia squadra – ha detto Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina -, è una mancanza di rispetto pertanto deve chiedere scusa sia a me che alla società. Poi i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti moltissimo, possono fare bene ovunque. Chi ha preso i calciatori che avevamo lo scorso anno, ha fatto un affare”.

