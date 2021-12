Cagliari umiliato, Mazzarri a Dazn chiede di non avere domande: “Non mi fate stare qua, è meglio”

Deluso e arrabbiato Walter Mazzarri, il tecnico del Cagliari ai microfoni di DAZN ha commentato così la sconfitta contro l’Inter, scuro in volto, queste le parole del tecnico della squadra sarda:

“Fino al loro primo gol dell’Inter eravamo compatti, poi siamo crollati. Non mi è piaciuto quasi niente della partita, sono molto arrabbiato. Loro facevano viaggiare la palla in modo diverso, loro erano assatanati mentre noi non abbiamo fatto un fallo e non siamo stati cattivi come deve essere una squadra che deve salvarsi, questo non perchè bisogna fare falli ma perchè non ho visto vincere un contrasto, sono arrabbiato nero. Si può perdere ma non si può abbandonare il campo ed essere così passivo. Dopo il 2-0 ci siamo sciolti, non lo accetto. Se ci vogliamo salvare dobbiamo lottare su ogni pallone, bisogna entrare in contrasto con un altro modo. Una serataccia, vi chiedo se possibile di non ricevere domande, meglio mi fate stare qui meglio è” conclude Mazzarri facendo la sua richiesta a Dazn, che con i suoi commentatori, tra cui Borja Valero e Matri, ha naturalmente accolto.