“Vlahovic va preso subito” il titolo della Gazzetta non ha rispetto per la Fiorentina e i tifosi viola

Non è stato bello per i tifosi viola svegliarsi questa mattina e leggere sul più importante e letto quotidiano sportivo italiano il titolo: “Vlahovic va preso subito”. Va bene che il serbo non ha rinnovato con la Fiorentina e dunque da giugno 2023 sarà libero di andare dove vuole ma questo ragazzo oggi è il centravanti della Fiorentina che sta lottando nell’alta classifica, sta lottando per un obiettivo ed è il centro di una squadra e una società ambiziosa.

La società viola merita rispetto anche nelle trattative di mercato, non è un posto dove prendere subito i giocatori. Non abbiamo mai visto un titolo del genere cosi in prima pagina, e probabilmente non lo vedremo mai, riferito a giocatori di Inter, Milan e Juventus. Vuol dire non avere rispetto per il club viola e suoi tifosi. “Va preso subito” scrive la Gazzetta, senza contare gli obiettivi viola e il campionato che la Fiorentina sta giocando. Come se il quotidiano in questione fosse il giornali di riferimento delle big del campionato.

Avremmo capito maggiormente se questo lo avesse scritto Tuttosport, dato che si tratta di un giornale dichiaratamente vicino alle dinamiche della Juventus ma dalla Gazzetta proprio no. Non è il giornale delle big, è il giornale di tutti. Un titolo del genere è dichiaratamente schierato contro la Fiorentina, ma poi, preso da chi, per conto di chi scruve la Gazzetta? E’ il giornale di tutti e non può riferirsi alla Fiorentina come l’ultima delle società e dei club sulla faccia della terra. Come se Vlahovic fosse libero e senza alcun contratto con nessuno, che ricordiamo scade fra un anno e mezzo, alla fine del prossimo campionato, mica domani.

Flavio Ognissanti

