Italiano: “Milenkovic fuori perchè ammonito. Kokorin pronto. Serve qualcuno che paghi una cena”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria viola per 4-0 contro la Salernitana, queste le sue parole:

“I primi 20 minuti non eravamo riusciti a partire come volevamo per grande merito della Salernitana. Ora abbiamo la concretezza che all’inizio ci mancava e nel secondo tempo siamo stati bravi a vincerla. Contento anche di essere riusciti a segnare da fuori area. Molto bene, siamo alla terza vittoria consecutiva, dobbiamo chiudere bene l’anno perchè mancano due partite importanti e non possiamo staccare la spina.

La Salernitana è arrivata qui molto attenta, abbiamo saputo aspettare e abbiamo segnato nel momento giusto, stiamo crescendo bene. Anche contro la Samp l’abbiamo ribaltata, contro il Bologna l’abbiamo vinta dopo aver subito il pareggio, oggi altra prova di carattere dopo essere partiti piano.

Ora riusciamo a servire bene l’attaccante, Vlahovic ha 15 gol, mancano ancora 2 partite e siamo contenti. La sua concretezza è una manna dal cielo, contento di Sottil e Maleh per l’assist e il gol. La cena da offrire a Vlahovic? Anche questo fa parte del percorso di una squadra, avere fiducia e fare gruppo. Questa settimana ne abbiamo fatta una ed è andata bene, adesso dobbiamo convincere qualcun’altro a pagare (ride ndr)

Non ho paura di niente, abbiamo l’obiettivo di far bene, non ho mai parlato di Europa ma siamo in una posizione che vogliamo mantenere. Vlahovic mi ha abbracciato perchè finalmente abbiamo fatto gol in una situazione provata in allenamento e questo mi rende molto contento, vedere la squadra che prova a fare quello che proviamo in allenamento mi riempie di orgoglio

Milenkovic l’ho tolto per il giallo, lo sanno bene i ragazzi quanto ho paura di un’inferiorità numerica, abbiamo sempre perso quando abbiamo preso un rosso. Con quel Ribery in giornata non volevo dare vantaggi a nessuno e non volevo rischiare

Kokorin è un giocatore della Fiorentina, dalla settimana scorsa si allena con il gruppo, ci sarà spazio per tutti, vediamo mercoledi quali saranno le scelte. Se Vlahovic non ce l’avrebbe fatta sarebbe entrato Kokorin che era pronto. Bonaventura? Sta intepretando bene il ruolo che ricopre, serviva il gol ed è stato bravo a riempire anche questa casella. Sa che ha questa responsabilità, ha avuto un momento di appannamento ma è tornato quello di inizio stagione”

