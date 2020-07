Nazione, Mazzarri è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina

La Fiorentina ha finalmente messo una pietra sulla questione salvezza. Ora la prima cosa da fare per programmare la prossima stagione è scegliere l’allenatore. Iachini sembra destinato a lasciare Firenze, tanti sono i nomi che circolano in ottica Fiorentina. L’idea De Rossi sembra essere stata accantonata, anche per la questione tesserino. In piedi resta l’idea Ivan Juric, attualmente sta parlando del rinnovo con l’Hellas e Spalletti che sembra però lontano. Un nome che circola da qualche giorno è anche quello di Marco Giampaolo. Spunta un nuovo nome però ed è quello di Walter Mazzarri. Lo scrive La Nazione.