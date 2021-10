Mazzarri: “La Fiorentina può contare sulla Curva Fiesole. Momento difficile? Non mi fido”

Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, queste le sue parole raccolte da Calcio Casteddu:

“La Fiorentina ha affrontato avversarie importanti. Detto questo è una squadra che gioca bene e in casa può contare sui tifosi e soprattutto sulla Curva Fiesole, che conosco benissimo. Leggo e sento di un momento difficile. Ma non mi fido affatto di questo”

“È una partita difficile, ma noi dobbiamo pensare di fare qualche step noi, trovando i giusti meccanismi e fare meno errori tecnici. Certamente dopo una vittoria si lavora meglio. In settimana ho visto visi sereni. Dobbiamo dare continuità alla vittoria sulla Sampdoria, ecco perchè domani dai miei voglio vedere una crescita ulteriore sotto vari punti di vista”.



NANDEZ. “Con me sta facendo già delle cose diverse, se lui capisce certi meccanismi e certi tempi di inserimento può fare tanti ruoli. Vediamo domani dove giocherà viste le tante assenze, ho già un’idea ma non lo svelerò. Vediamo insieme il lavoro che abbiamo fatto sul campo, sono curioso anche io. I ragazzi mi hanno seguito molto quello fatto in allenamento”.

PARTITE. “Vanno valutate. Certamente fa piacere vincere i punti sono sempre importanti. Ma dobbiamo lavorare sempre sulla prestazione. Con la Sampdoria ci è andata tutto o quasi bene, non dobbiamo prenderla come la migliore partita che abbiamo fatto. In una partita condizion il risultato”.

PAVOLETTI. “Devo riaffrontare l’argomento. Al momento non ci possiamo permettere tre attaccanti contemporaneamente in partita. Credo molto in lui, come conferma il fatto che a gara in corso, lo inserisco al posto di Joao Pedro e Keita. Fosse per me giocherei a quattro punte, ma poi si rishia di sbandare come è già accaduta”.

FARIAS. “Per me è un giocatore importante. Ma lui deve avere la fiducia quando gioca. Deve confermare ciò che sta facendo in settimana durante gli allenamenti. Il ragazzo lo tengo in considerazione, se ci sarà bisogno verrà inserito“.

