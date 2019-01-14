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La Fiorentina manda il Toro nel caos. I tifosi chiedono Mazzarri licenziato. Cairo...

Al fischio finale, quasi d’istinto, mezzo stadio ha fischiato il Toro. La curva Primavera ha addirittura intonato cori contro i giocatori («tirate fuori i c...»). Anche parte della Maratona si è lasci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 13:28
La Fiorentina manda il Toro nel caos. I tifosi chiedono Mazzarri licenziato. Cairo... -
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Al fischio finale, quasi d’istinto, mezzo stadio ha fischiato il Toro. La curva Primavera ha addirittura intonato cori contro i giocatori («tirate fuori i c...»). Anche parte della Maratona si è lasciata scappare segni di malcontento, attenuati dagli Ultras che hanno manifestato comunque apprezzamento per Belotti e compagni. Ma il malcontento è evidente, il Grande Torino si sta stancando e il presidente Urbano Cairo non ha nascosto segni di insofferenza lasciando lo stadio furibondo, sbattendo la porta della sua auto per accelerare l’uscita. «Non ho niente da dire». Ma il suo volto diceva tutto. Mazzarri, però, non ci sta. Difende il gruppo e invita i tifosi ad avere pazienza. Sui social i tifosi granata se la prendono con il tecnico e chiedono le dimissioni.

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