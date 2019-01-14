Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto”. Conduce Simon Pagnini
Questa sera dalle 21.15 vi aspetto con 30esimo minuto su Toscana Tv. Ospiti della puntata Leonardo Petri, Leonardo Vonci, per intervenire da casa Gabriele Caldieron il tutto sul canale 18 dgt. Interve...
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 19:09
Questa sera dalle 21.15 vi aspetto con 30esimo minuto su Toscana Tv. Ospiti della puntata Leonardo Petri, Leonardo Vonci, per intervenire da casa Gabriele Caldieron il tutto sul canale 18 dgt. Interverrà in collegamento anche Giorgio Micheletti per presentare il suo nuovo appuntamento dal venerdì alla domenica su Toscana Tv.