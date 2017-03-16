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Bucchioni: "Per la panchina della Fiorentina o Mazzarri o Di Francesco"

L'alternativa a Di Francesco per la panchina viola è Walter Mazzarri. Il tecnico del Sassuolo..." così Enzo Bucchioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 00:51
Bucchioni: "Per la panchina della Fiorentina o Mazzarri o Di Francesco" -
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Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sulla futura panchina della Fiorentina su Tuttomercatoweb nel sul consueto editoriale: "Di Francesco potrebbe avere la possibilità di parlare con la Fiorentina che lo cerca da tempo. L’alternativa viola è Mazzarri dopo il no di Giampaolo che resterà alla Samp" conclude Bucchioni.

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