Bucchioni: "Per la panchina della Fiorentina o Mazzarri o Di Francesco"
L'alternativa a Di Francesco per la panchina viola è Walter Mazzarri. Il tecnico del Sassuolo..." così Enzo Bucchioni
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 00:51
Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sulla futura panchina della Fiorentina su Tuttomercatoweb nel sul consueto editoriale: "Di Francesco potrebbe avere la possibilità di parlare con la Fiorentina che lo cerca da tempo. L’alternativa viola è Mazzarri dopo il no di Giampaolo che resterà alla Samp" conclude Bucchioni.