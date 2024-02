Imbarazzo Mazzarri a Dazn, non può dire la verità su Zielinski, Ferrara lo punge: “Dicci perché”

Siparietto curioso nel post partita di Milan-Napoli. L’ex giocatore del Napoli e opinionista di Dazn, Ciro Ferrara, ha chiesto a Walter Mazzarri il motivo dell’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions: “Se è un giocatore importante per il Napoli perché è fuori dalla lista Champions. Se il Napoli deve valutare i giocatori nuovi, allora devono giocare in campionato. Non si rinuncia a Zielinski contro il Barcellona perché sono due partite, da dentro o fuori… e lui è un giocatore d’esperienza oltre che di un certo livello”.

La risposta non è stata chiara (“A inizio anno hanno fatto una lista poi sono andati via tre giocatori… potevamo metterne solo tre e si è pensato che loro sono il futuro del Napoli”) così Ferrara lo ha incalzato, ribadendo che è più facile valutare i giocatori in campionato che non in una competizione europea, dove ci sono margini molto ristretti. A quel punto Mazzarri ne è uscito con una dichiarazione priva di senso: “Traoré purtroppo è arrivato dopo la malaria e non può giocare più di 25 minuti… Come ragionamento può essere giusto, ma è capitato che l’altro (Traoré, ndr) non era pronto e non ho potuto metterlo in campo”. Lo scrive Calciomercato.com

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ