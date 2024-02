Nico, parole da leader: “Per la squadra gioco pure in porta, fino alla morte. Non mi piace perdere”

Nico Gonzalez ha parlato in zona mista ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria di oggi contro il Frosinone. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono molto contento perché la squadra ha dimostrato di poter stare in alto. Oggi abbiamo fatto 5 gol, abbiamo lavorato tanto questa settimana e sono contento per essere tornato dal primo minuto. Ero stanchissimo a fine però va bene così.

Io un leader? Io sono argentino, sono fatto così. Non mi piace perdere, non mi piace prendere gol. Cerco sempre di dare mano alla squadra. Per loro giocherei anche in porta e vado fino alla morte.

Belotti ? Mi fa piacere giocare con lui. Oggi ha dimostrato di essere forte. Sono felice per lui.

Bologna? Sono forti, abbiamo già giocato due volte con loro. Dobbiamo stare sempre attenti con loro.”

