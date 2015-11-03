Notizie Fiorentina Frosinone Fiorentina

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Nico, parole da leader: "Per la squadra gioco pure in porta, fino alla morte. Non mi piace perdere"

11 febbraio 2024 19:21

L'ex Fiorentina Mario Suarez ricorda ed esulta sui social: "Con il Frosinone il mio unico gol. Forza Viola"

11 febbraio 2024 18:24

Nico Gonzalez: "Sono contento per la vittoria. Mi piace giocare così, con quei due leoni là davanti"

11 febbraio 2024 15:01

L'episodio a bordocampo, Italiano avvisa uno Nzola svogliato: "Ti sostituisco se non corri in campo!"

11 febbraio 2024 14:26

Milenkovic: "Le grandi squadre non devono sbagliare atteggiamento. Porterò la mia esperienza in campo"

11 febbraio 2024 12:29

Italiano: "Periodo negativo per noi, oggi massima attenzione. Nico sta bene, la sua voglia ci darà tanto"

11 febbraio 2024 12:20

Monti commenta: "Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura"

10 febbraio 2024 18:50

Bucchioni: "Commisso da quando ha preso la Fiorentina ha fatto bene, ti ha portato in due finali"

10 febbraio 2024 15:08

La Curva Fiesole contesta la società, cori contro Della Valle. Qualche tifoso non d'accordo fischia

07 aprile 2019 15:34

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Sett. 6
Sett. 14