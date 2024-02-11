Nico Gonzalez: "Sono contento per la vittoria. Mi piace giocare così, con quei due leoni là davanti"

L'intervista di DAZN a Nico Gonzalez, autore del quarto gol del match. Le sue dichiarazioni sulla prestazione di oggi

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Fiorentina-Frosinone. Le sue dichiarazioni:

Cos'è successo di positivo in questa settimana? "Tante cose, abbiamo lavorato tanto durante la settimana e oggi l'abbiamo dimostrato. Inizio di gennaio sempre difficile, non solo per noi, ma per tutti. Siamo riusciti a vincere oggi dopo le ultime partite sottotono, ma oggi è andata bene. Abbiamo fatto 5 gol".

Sul gol? "Sono contento, non mi aspettavo di calciare così bene. Ti dico quello che ho detto prima, abbiamo vinto e mi fa piacere".

Sei tornato finalmente in campo dall'inizio, quanto ti mancava correre in campo? "Tanto tanto, dopo l'infortunio hai la testa sempre su di giri. Inizi a pensare tante cose, ma sono contento che sono capace di dimostrare ancora dentro al campo che sto bene. Sono felice. Voglio solo pensare a giocare sempre".

L'intesa con Belotti? "Mi piace giocare così, fare pressione alta, con due leoni là davanti. Dobbiamo continuare a lavorare così".

Il vostro obiettivo stagionale? "Non lo so, ti posso dire che vogliamo andare in Champions, ma sarebbe bello arrivare in qualsiasi coppa europea."

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