Si riparte! La Fiorentina è tornata, Frosinone demolito, al Franchi finisce 5-1. Prima gioia per Belotti

Al 2’ Nico scappa sulla sinistra e la passa al centro per Belotti che va alla conclusione, pallone ribattuta. Al 3’ primo squillo del Frosinone, pasticcio di Quarta che non stoppa il pallone sul passaggio di Nico. Terracciano esce e salva su Kaio Jorge. Al 4’ Quarta entra su Soulè, ammonito Quarta. All’8’ ancora una volta Frosinone pericoloso. Al 10’ Harroui non riesce ad intervenire con forza in area sul pallone, Terracciano sicuro. Al 12’ triplice occasione per la Fiorentina, Beltran colpisce la traversa, sulla respinta Ikone calcia alto. Al 14’ Seck murato da Milenkovic in area di rigore. Al 16’ bravo Ikone nell’1vs1, mette al centro per Belotti che si stacca e firma l’1-0 per la Fiorentina. Al 17’ tiro-cross di Nico, Belotti non riesce ad intervenire. Al 19’ tiro deviato di Ikone che fa 2-0. Al 24’ ottimo assist di Belotti per Mandragora, il centrocampista non si coordina bene, palla fuori. Al 28’ Harroui va alla conclusione dalla distanza. Al 34’ tentativo in rovesciata di Kaio Jorge, palla deviata in angolo. Al 36’ tiro deviato di Mazzitelli, Terracciano chiude. Al 37’ Ikone mette sul secondo palo, Nico si divora il gol del 3-0. Al 39’ Soulé va alla conclusione, palla alta. Al 43’ ottima conclusione di Duncan, Turati chiude in angolo. Al 43’ incornata di Quarta, la Fiorentina cala il tris con un ottimo terzo tempo.

Nella seconda frazione, nei primi minuti forte pressing del Frosinone. Al 52’ respinta la conclusione di Belotti. Al 53’ la Fiorentina cala il poker, Duncan allarga di testa per Nico che di destro colpisce la palla a mezza altezza e firma il 4-0. Al 56’ Quarta perde una palla sanguinosa, Kaio Jorge va al toro ottima parata di Terracciano con il piede. Al 58’ cross dentro per Kaio Jorge che non riesce a colpire bene il pallone. Al 59’ Italiano toglie Nico, al suo posto Bonaventura. Al 66’ il Frosinone accorcia le distanze con Mazzitelli da calcio di punizione. Al 70’ ci prova Beltran in mezza rovesciata. Al 71’ Bonaventura dentro per Biraghi palla dentro, Belotti non arriva per poco. Al 71’ ottimo colpo di testa di Kaio Jorge, salva Terracciano. Al 72’ fuori Quarta e Belotti, entrano Comuzzo e Nzola. Esce Duncan, entra Arthur. Al 79’ Lirola dentro per Reiner, palla alta sopra la traversa. Al 79’ male Ikone che non colpisce bene il pallone. All’80’ il tiro di Bonaventura era ed ero un niente. All’82’ Kayode dentro per Mandragora, palla di poco a lato. All’83’ fuori Beltran, dentro Barak. All’85’ Bonaventura dentro per Nzola, rimpallo e gol di Barak per il 5-1 della Fiorentina. All’89’ il Frosinone rischia l’autogol. Al 92′ ammonito Nzola.

LEGGI ANCHE, LA CURVA FIESOLE PRENDE IN GIRO BARONE