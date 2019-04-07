La Curva Fiesole contesta la società, cori contro Della Valle. Qualche tifoso non d'accordo fischia

Durante la partita ma soprattutto nel finale sono andati in scena parecchi cori della Curva Fiesole contro la proprietà Della Valle. Ormai il famoso "Forse chissà succederà canta con noi Della Valle s...

Durante la partita ma soprattutto nel finale sono andati in scena parecchi cori della Curva Fiesole contro la proprietà Della Valle. Ormai il famoso "Forse chissà succederà canta con noi Della Valle se ne va" è stato un ritornello ripetuto diverse volte nel corso della partita. Qualche fischio dalla maratona e della tribuna contro questi cori della Fiesole