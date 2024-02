L’episodio a bordocampo, Italiano avvisa uno Nzola svogliato: “Ti sostituisco se non corri in campo!”

Leggera tensione a bordo campo. Nzola, invitato ad entrare in campo, è stato fortemente scosso da Vincenzo Italiano, dopo aver notato un atteggiamento anomalo da parte dell’attaccante angolano: avvicinatosi lentamente alla panchina per il cambio, il tecnico lo ha invitato caldamente a correre in campo, avvisandolo del fatto che, qualora non lo avesse fatto, sarebbe stato rapidamente sostituito. Una mancanza di fiducia da parte di Nzola, la quale deriva dall’arrivo del Gallo Belotti a Firenze.

LEGGI ANCHE: LO STRISCIONE DELLA FIESOLE SU BARONE