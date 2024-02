Italiano: “Periodo negativo per noi, oggi massima attenzione. Nico sta bene, la sua voglia ci darà tanto”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Frosinone. Le sue dichiarazioni:

“È stato un periodo negativo, sono arrivati troppi errori da parte nostra. Troppi momenti in cui non siamo rimasti concentrati nelle partite, tutte cose che ci hanno tolto punti. Oggi dobbiamo mettere questa attenzione e non commettere questi errori, serve attenzione. Non riusciamo a essere costanti sotto tanti punti di vista, mentre in passato approcciavamo bene. Questo è un periodo in cui non riusciamo ad essere arrembanti. Poi abbiamo le capacità di rientrare bene nei secondi tempi”.

Su Nico Gonzalez e Bonaventura: “Nico sta bene, ha intensificato il lavoro. Mi auguro possa avere una buona tenuta, deve iniziare a fare fatica, è un giocatore troppo importante per noi. La sua voglia e il suo entusiasmo ci darà tanto. Oggi noi in panchina abbiamo Bonaventura, Sottil, Arthur e Nzola, giocatori che se concentrati e subentrano sono un’arma in più. Poi mercoledì abbiamo il Bologna, il mercato è finito e siamo tutti concentrati su questi tre mesi. Siamo professionisti seri e daremo il massimo oggi”.