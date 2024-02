Il difensore serbo, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Fiorentina-Frosinone. Le sue dichiarazioni:

“Le grandi squadre non devono sbagliare atteggiamento. Porterò la mia esperienza, aiuterò gli altri in questa partita per ottenere quello che vogliamo oggi”.

