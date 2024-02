L’ex Fiorentina Mario Suarez ricorda ed esulta sui social: “Con il Frosinone il mio unico gol. Forza Viola”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Mario Suarez, ha pubblicato sul proprio profilo X un post in cui ricorda il suo unico gol in maglia Viola. Il centrocampista spagnolo arrivò dall’Atletico Madrid nell’estate del 2015 con grandi aspettative salvo poi non rispettarle. Solo 9 le presenze con la Fiorentina condite proprio dal gol contro il Frosinone che lo stesso Suarez ha ricordato sui social. Ecco le sue parole:

“Che bei ricordi guardando la Fiorentina contro il Frosinone, il mio unico gol con la Fiorentina è stato contro loro. Forza Viola!”

Forza Viola! @acffiorentina 💜 pic.twitter.com/DNqvPlK8ul — Mario Suárez (@MarioSuarez4) February 11, 2024

