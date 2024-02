Italiano: “Brividi per il coro della Fiesole. Dopo Lecce ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Frosinone, queste le sue parole:

“Siamo finalmente riusciti a vincere la prima partita dell’anno. Abbiamo approcciato bene, contrariamente alle ultime gare, siamo stati concreti, hanno segnato tutti, questa è la Fiorentina che tutti vogliamo vedere, c’è stato spirito battagliero. Nelle ultime partite non abbiamo fatto punti per colpa nostra e per demeriti nostri. Adesso dobbiamo trovare continuità, solo cosi si ottengono grandi risultati

Belotti ha fatto un grande gol da attaccante, è stato cinico e completo, questo permette di cambiare le partite, trascina i compagni, gli faccio i complimenti per come è arrivato, per quello che ci mette, per come interagisce con i compagni. Se gli attaccanti hanno questa voglia diventa trainanti per tutti.

Su Ikonè penso che bisogna avere continuità di prestazioni, con questa qualità, con questa voglia di determinare, è andato a prendersi la palla sul secondo gol, ha qualità incredibili, ha tutte le qualità, ci stiamo lavorando, prima o poi può mostrare grande continuità di prestazioni, quel mancino in pochi ce l’hanno, ci può dare grandi vantaggi e cosi possiamo vincere grandi vantaggi.

Dopo Lecce abbiamo avuto un confronto e ci siamo detti che in questo modo non si possono perdere le partite, non si possono perdere le partite in 4 minuti, abbiamo fatto una grande settimana, abbiamo lavorato con grande entusiasmo. Nell’arco del campionato qualche punto lo andremo a strapparlo, se dovessimo andare a fare il percorso del girone di andata ci possiamo togliere delle soddisfazioni.

In questi 2 anni e mezzo abbiamo avuto qualche incontro con i ragazzi della Fiesole, ci siamo sempre detti tutti con grande onestà, ci hanno sempre spinto a sudare la maglia con grande entusiasmo. A noi fa un immenso piacere, ci hanno spinto a vincere oggi, sentire il proprio nome fa un immenso piacere, mi vengono i brividi a ripensare a quel 12esimo minuto, grazie di cuore per il coro che mi hanno fatto

Beltran lo avevamo provato già in precedenza in quella posizione anche se le prime uscite non sono state ottime, tirarlo fuori dalle maglie dei difensori lo rende più libero, è una soluzione in più. Nulla è precluso per nessuno, bisogna andare forti in allenamento, gioca chi merita, adesso c’è il Bologna, volevamo dar fiato a tutti, con Ikonè non ci siamo riusciti, con Belotti e Nico ce l’abbiamo fatta.

