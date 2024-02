Di Francesco: “Quarta poteva essere da espulsione. Potevamo segnare gli stessi gol della Fiorentina”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina ci ha fatto troppi gol ma ne potevamo fare tanti anche noi, abbiamo creato tanto, per 4 volte siamo stati da soli davanti al portiere, sappiamo difendere meglio con la difesa alta, sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe messo in difficoltà. Non credo che Quarta su Soulè non era solo un giallo, è l’unica cosa che posso rimproverare all’arbitro che comunque nel complesso ha fatto bene, poi abbiamo perso 5-1 e torniamo a casa. Non abbiamo concretizzato quanto fatto, una squadra che sta 3-0 ha troppi vantaggi e poi la Fiorentina è forte.

Sapevamo che ci sarebbero stati momenti alti e momenti bassi nel corso del nostro campionato, vi invito a guardare la nostra rosa, ci sono giocatori giovani che non sono abituati. Adesso dobbiamo essere luci e bravi, dobbiamo arrivare all’obiettivo finale anche se ci sono modi e modi di perdere la partita e quello di oggi non mi è piaciuto”

