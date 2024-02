PAGELLE FIORENTINA: BELOTTI CENTRAVANTI, IKONÈ DEVASTANTE, TERRACCIANO FONDAMENTALE

Terracciano 7,5 Dopo pochi minuti Quarta perde una palla sanguinosa e si trova il centravanti del Frosinone davanti da solo, sceglie il tempo dell’uscita in maniera perfetta e ruba la palla. Perfetto. Al minuto 55 si ripete con un’altra grandissima parata dopo l’ennesimo errore di Quarta

Kayode 6,5 Attacca e difende sempre con grande corsa e generosità, il quarto gol nasce da una sua discesa e cross. Sulla sua fascia però Valeri scappa sempre molto bene e non lo prende diverse volte messo anche in mezzo da alcune triangolazioni. In fase offensiva è presente e mette anche dei buoni palloni nel mezzo

Quarta 6 Parte male con la palla persa che spalanca la porta al centravanti del Frosinone, poi compie una serie di interventi importanti, segna un grande gol di testa. Al minuto 55 ci ricasca e perde un altro pallone sanguinoso che non diventa un gol subito solo grazie ad una grande parata di Terracciano

Milenkovic 7 Non ruba l’occhio ma se la Fiorentina non prende gol nei primi 15 minuti il merito è il suo che ci mette sempre una pezza ed è sempre nel posto giusto al momento giusto

Biraghi 6,5 Attento. Non attacca molto ma è sempre ben posizionato in difesa e non va mai in affanno

Duncan 7 Fa tutto: imposta, difende, fa schermo, corre, fa l’assist per Nico Gonzalez e rischia anche di far gol con un bel tiro da fuori area indirizzato all’angolino

Mandragora 6,5 Sveglio e determinato, rispetto al suo compagno di reparto cerca di giocare più di fino. Può segnare nel primo tempo ma spara alto. Sul finale va vicino al gol di testa

Ikonè 8 Gol e assist. Mette la sua firma sulla vittoria viola ed è probabilmente il migliore in campo. Sempre decisivo quando ha la palla tra i piedi, va in verticale, è pericoloso, salta l’avversario. Probabilmente la miglior partita da quando è a Firenze

Nico Gonzalez 7,5 Segna un gol di destro al volo giocando a sinistra. Proprio a sinistra dove secondo qualcuno non poteva giocare e non sarebbe stato determinante. Entra nei primi due gol della Fiorentina

Beltran 6,5 Ricama bene il gioco anche se non è mai pericoloso ma la sua presenza, i suoi tocchi ed i suoi movimenti non sono mai banali e servono per velocizzare l’azione

Belotti 8 Il gol è da centravanti vero ed era un pò che non ne vedevamo uno fatto cosi. Ma la sua gara non è solo il gol: corre, lotta, recupera, combatte, fa movimenti, detta i passaggi, fa la sponda spesso per i suoi compagni.

Bonaventura 6,5 Si piazza largo a sinistra e prende il posto di Nico Gonzalez, dai suoi piedi nasce una bella azione al minuto 68 dove imbecca Biraghi per il cross. Va vicinissimo al gol al minuto 80 dove la piazza benissimo ma per poco va fuori, il gol del 5-1 nasce da una sua giocata

Comuzzo 6,5 Mezzo voto in più di incoraggiamento per il giovane classe 2005 che, dopo la cessione di Mina, è diventato il quarto centrale a disposizione di Italiano. Buono l’anticipo sul diretto avversario e la verticalizzazione diretta su Nzola

Arthur 6 Entra in tempo per gestire la palla ed il possesso quando il Frosinone cominciava a verticalizzare troppo

Nzola 6 Poco più di 15 minuti per lui, va vicino al gol nell’azione che poi porta il quinto gol. Nell’occasione si smarca bene dal difensore

Barak 6,5 Fortunato sul gol che segna con una palla che gli rimpalla in testa ma ha il grande merito di far partire l’azione con una bella sponda per Bonaventura

IL VIDEO DEL SALUTO VIOLA SUL PALCO DELL’ARISTON