Monti commenta: “Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura”

Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno, facendo un’analisi della partita di domani e non solo. Le sue parole durante il Pentasport:

“Temo che mentalmente il Frosinone sia superiore alla Fiorentina in questo momento. Fossi allenatore del Frosinone, andrei nello spogliatoio a dire “guarda, sono in crisi… azzanniamoli”. Il problema della Fiorentina è mentale. Dopo il Frosinone abbiamo il Bologna, poi l’Empoli… 3 partite importanti. Non sarà facile. Il problema è capire come la Fiorentina entrerà in campo, perché se si va ad analizzare i singoli, direi che la viola è superiore. Il Frosinone proverà a vincere”.

Su Belotti: “Mi aspetto il giocatore che è, non so se farà gol o no, ma sicuramente sull’impegno sarà un giocatore importante, fondamentale. Belotti uscirà dal campo con la maglia fradicia, perché è il suo carattere. Sarei contento di vederlo titolare domani, vedere un ragazzo che mette tutto quello che ha in campo. Il reparto da cui mi aspetto di più è l’attacco, soprattutto da Belotti, perché sia per noi che per lui è il gol è importante.”

Ha poi aggiunto sul caso Bonaventura: “Diciamo che l’uscita del procuratore non sia stata molto felice. Le cose che ha detto Raiola, fosse successo a me, non mi sarebbe piaciuto per niente. Non ha fatto una bella figura. Mi aspetto che Bonaventura torni quello di 4 domeniche fa, quando era un giocatore imprescindibile per la Fiorentina, smentendo le voci. Sarebbe un peccato sciupare gli ultimi mesi della sua carriera così, la faccia è la sua. Se deve andar via, che se ne vada nel migliore dei modi”.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI ITALIANO ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-FROSINONE