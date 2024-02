Italiano: “Arthur sta bene. Dobbiamo reagire, serve uno spirito diverso dalle ultime uscite”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha così parlato: “Confermo che abbiamo da ieri Arthur, sta bene. Ha fatto allenamento con la squadra, rientra Ikoné dalla squalifica ma perdiamo Ranieri. Penso che la squadra abbia fatto una settimana di lavoro intensa, con la massima concentrazione. Arriviamo da un momento che necessità un qualcosa in più da tutti e mi auguro che questa settimana dato qualcosa in più per ottenere il massimo domani. E spero che questo venga confermato”.

Poi ha proseguito: “Arriviamo da un momento non esaltante dal punto di vista dei risultati, dai punti aggiunti alla nostra classifica, da qualche episodio non girato dalla nostra parte. Paghiamo qualche errore di troppo, vedi i rigori, vedi i quattro minuti di follia di Lecce. Dobbiamo cercare di reagire ed essere diversi da quello che abbiamo fatto vedere nell’ultimo periodo. Dobbiamo far vedere quello spirito di rivalsa che ci ha sempre contraddistinto”.

Sul Frosinone: “All’andata avevamo fatto un primo tempo di altissimo livello, riuscendo a limitare un Frosinone che aveva messo in difficoltà chiunque tra le mura amiche. È passato un po’ di tempo, il Frosinone è una delle squadre rivelazioni di questo campionato e se non affrontata con la massima concentrazione può metterti in difficoltà. Domani dovremo affrontarla da chi parte titolare e chi subentrerà con la massima ferocia”.

Sulle parole di Commisso: “Devo dire la verità, il dispiacere più grande è quello di non ottenere i risultati perché tutto ciò che facciamo è anche in funzione della felicità e di avere il nostro presidente sempre col sorriso. Sappiamo quanto ci tiene, è un dispiacere per noi non regalargli i risultati, sappiamo della sua vicinanza e lui non ci abbandonerà mai. Domani cercheremo di dare il massimo anche per lui. Questo per noi deve essere per noi un valore in più per entrare e mostrare un atteggiamento diverso dalle ultime uscite”.

Infine: “Noi sappiamo dell’importanza di questa partita. Spesso siamo stati trascinati dallo stadio, dalla curva, da tutto quello che ci circonda. Ma domani deve partire da noi la voglia di vincere, la voglia di aggredire l’avversario, la voglia di entrare e fare prestazioni di qualità con la massima attenzione”.

