Retroscena Italiano, venerdì non ha fatto allenare la squadra, giorno libero per allentare la tensione

In una settimana tipo di allenamenti il venerdì è il giorno delle ultime indicazioni tecnico-tattiche in vista della partita della domenica. Impensabile pensare al giorno libero, ci sono squadre che addirittura vanno in ritiro per cercare di prepararsi al meglio. Eppure quello che ha fatto la Fiorentina è stato totalmente il contrario rispetto a quanto avviene solitamente. Infatti Vincenzo Italiano, dopo essersi confrontato con la squadra, ha concesso ai giocatori viola il venerdì libero. Nessun allenamento. Il motivo è chiaro, dopo le tensioni post Lecce, le tante critiche, il confronto nello spogliatoio era giusto allentare la tensione accumulata e fare un gesto da parte del tecnico che dimostrasse fiducia al gruppo. Una scelta che è stata molto apprezzata dallo spogliatoio e che oggi ha dato la sua risposta super positiva sul campo contro il Frosinone a testimonianza di un rapporto molto sincero e compatto tra tecnico, staff e squadra.

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO IL FROSINONE