Bentornato Walter, Mazzari torna ad allenare a Cagliari, ingaggio da 2 milioni a stagione

Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico toscano rileva l’esonerato Semplici dopo la sconfitta casalinga subìta dai rossoblù ad opera del Genoa alla Sardegna Arena. L’ex tecnico di Reggina, Napoli, Inter e Torino dirigerà probabilmente già oggi il primo allenamento. Per Mazzarri si tratta di un ritorno sull’isola dopo 39 anni: fu infatti con la maglia rossoblù che esordì da calciatore in serie A nel 1982 durante un Cagliari-Inter. Primo impegno per il nuovo tecnico dei sardi sarà la trasferta di domenica contro la Lazio all’Olimpico.

Si legge sul sito ufficiale del Cagliari: “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini”. Dopo la descrizione dell’iter della carriera del tecnico di San Vincenzo, il comunicato chiosa: “Esperienza maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale – sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida. Buon lavoro, Walter!”.

