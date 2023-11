Mazzarri si presenta: “Sono stanco, sono 2 giorni che non dormo. Adesso vado a Castel Volturno”

Walter Mazzarri non ha neanche avuto bisogno dei suoi legali nell’incontro a Roma negli uffici della Filmauro con il presidente del Napoli De Laurentiis che sanciva il suo ritorno sulla panchina azzurra a dieci anni di distanza dalla sua prima volta, quando vinse la Coppa Italia in finale contro la Juve di Antonio Conte e conquistò due qualificazioni in Champions. Il tecnico toscano ha detto subito sì a un contratto da poco più di un milione fino a giugno per coprire il ruolo di ‘traghettatore’ e dare la svolta a una stagione tribolata dopo il dominio dello scorso anno culminato con uno storico scudetto e dopo aver incantato in Europa.

Mazzarri ha fretta di ricominciare: è arrivato a Napoli martedì sera, raggiungendo poi oggi Castel Volturno alle ore 12,15 accompagnato da Edoardo De Laurentiis. Pochi minuti dopo ecco palesarsi pure il patron De Laurentiis al centro sportivo. “Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo – le prime parole di Mazzarri con il sorriso all’uscita dall’hotel – Tutto bello come al solito qui”. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento senza i giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali.

Mazzarri eredita una squadra quarta in classifica e a un punto dagli ottavi di Champions League: il suo compito sarà quello di dare continuità di risultati. Basta gli alti e bassi visti nella breve gestione Garcia. Non c’è tempo da perdere: Mazzarri e il Napoli sono attesi da un ciclo di ferro: dopo la sosta, il 25 novembre si comincia a Bergamo con l’Atalanta, poi trasferta a Madrid in Champions con il Real (29 novembre), sfida al Maradona contro l’Inter (3 dicembre), a Torino con la Juventus (8 dicembre) e di nuovo in casa con lo Sporting Braga (12 dicembre).

Per quanto riguarda il suo staff, Nicolò Frustalupi torna con la carica di vice come nella prima esperienza di Mazzarri in azzurro. Il suo ultimo vice, a Cagliari, Claudio Bellucci, ora allenatore dell’Under 18 dei sardi, è destinato a seguirlo con un altro compito. Il preparatore atletico sarà Giuseppe Pondrelli. Infine spazio anche per l’ex difensore azzurro Salvatore Aronica.