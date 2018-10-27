Mazzarri: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. C'era rigore su Belotti, arbitro doveva vedere VAR"

Al termine del match tra Torino e Fiorentina, prende la parola il tecnico granata Walter Mazzarri – che commenta così la prestazione dei suoi su DAZN: “Siamo andati subito in salita, quasi un autogol....

Al termine del match tra Torino e Fiorentina, prende la parola il tecnico granata Walter Mazzarri – che commenta così la prestazione dei suoi su DAZN: “Siamo andati subito in salita, quasi un autogol. Poi la squadra ha cominciato a giocare come piace a me, contro una squadra forte. La mia squadra è stata brava, sa giocare bene, nonostante – arrivo al sodo – mi hanno buttato fuori subito, e questa arroganza non mi va bene da parte del potere e mi riferisco agli arbitri. Ho chiesto spiegazioni per il fallo e mi hanno buttato fuori, sono stanco perché è una vita che alleno e non sono un pivello”

Mazzarri rincara la dose: “Già a Bologna c’era un rigore netto, a me non va più. Mi piacerebbe rivedere certi episodi oggi, voglio vedere quanto incidono questi errori a fine anno. Mi danno fastidio certi comportamenti, io voglio vedere l’arbitro che si comporta nella stessa maniera con tutti i giocatori. Questa squadra sta giocando bene ma meriterebbe di più. Vorrei che l’arbitro riconoscesse gli errori. Mi riferisco all’ultimo episodio tra Biraghi e Belotti: chi va sulla palla? Non mi sembra Biraghi vada sulla palla. Perché non sono andati a vederlo al Var? E perché a Bologna neanche? E’ inutile la tecnologica. Anche il giallo non dato davanti alla mia panchina, voglio rivedere anche quello. Sono stufo. Ci tengo a dire che il Toro avrebbe meritato di vincere, abbiamo giocato benissimo contro un avversario molto forte”.

Ancora su Biraghi e Belotti: “Se Belotti va in elevazione e Biraghi non guarda la palla, non è rigore? Almeno da rivedere lo è, o no? Biraghi non ha guardato la palla e ha preso solo Belotti. La palla era ancora in volo, questo è rigore da regolamento, non m’interessa che di solito non lo danno. Perché non si vede mai il Var con noi? Udine, Bologna, oggi… E’ sistematico. Noi veniamo valutati per la classifica, e gli episodi ci hanno penalizzato. Voglio rispetto“.

Mazzarri continua su Sky: “La Fiorentina dal punto di vista del gioco ha sempre messo in difficoltà tutti, oggi la supremazia territoriale è stata nostra al 66 per cento. Abbiamo fatto una grande partita contro una signora squadra. Poi ci sono state altre cose che mi hanno fatto incavolare… L’espulsione? Io vorrei essere rispettato come gli altri allenatori. Ho fatto notare che Vitor Hugo aveva fatto un fallo simile a quello per cui Rincon era stato ammonito ma non si è usato lo stesso metro di giudizio. Era la prima protesta, l’ho fatto notare al quarto uomo. Poi si vede che arrivano proprio per mandarti via. Altri allenatori possono chiedere il Var, io no. Belotti alla fine ha preso una botta da Biraghi mentre stava saltando dentro l’area. Sono episodi che andrebbero rivisti al Var come quello di Bologna e quello diUdine. E’ un elenco che non finisce mai. E intanto il Torino perde punti, anche per proprie mancanze. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità ma se le assumano anche gli arbitri. E poi non mi piace l’arroganza del potere, la disparità di trattamento con altri allenatori”.

Mazzarri è un fiume in piena e a Sky chiedono se sarebbe favorevole alla richiesta del VAR degli allenatori: “I designatori hanno esperienza, i ragazzi che arbitrano oggi no. Sarebbe normale, questa introduzione. E poi c’è il discorso del quarto uomo: anche lui può collaborare, ha il microfono. C’è apposta. E invece no, alla prima occasione in cui parli ti buttano fuori. La cosa mi inizia a dare fastidio. Perchè anche col Napoli c’è stato il mancato rosso a Koulibaly sul 2-1 che ha inciso. Oggi a un certo punto si è messa la Fiorentina alle strette: magari andiamo a vedere certi episodi al VAR, che arriva un rigore che forse te la fa vincere”.

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