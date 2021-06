Tuttosport, Spezia furiosa per la situazione del tecnico Italiano. Tensioni con la Fiorentina

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa tra Fiorentina e Spezia per il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe creato non poche tensioni. Come si legge, Commisso avrebbe individuato in Italiano il sostituto ideale di Gattuso, ma il contratto appena firmato con i liguri dal tecnico ha mandato su tutte le furie la proprietà americana dello Spezia.

Per questo motivo la Fiorentina non avrebbe abbandonato le piste che portano a Ranieri, ex Sampdoria, Fonseca e Mazzarri.

LEGGI ANCHE: STADIO, FIORENTINA SU MAGGIORE DELLO SPEZIA, MA CI SONO ATTRITI