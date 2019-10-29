I tifosi del Torino contro Mazzarri: "Filadelfia sempre chiuso, Chiellini indicato come modello e Cairo..."

Sulle pagine di Tuttosport questa mattina compare un duro comunicato contro Walter Mazzarriattribuito agli Ultras granata e a tutta la curva Maratona, facendo riferimentoal periodo no della squadra gr...

Sulle pagine di Tuttosport questa mattina compare un duro comunicato contro Walter Mazzarriattribuito agli Ultras granata e a tutta la curva Maratona, facendo riferimentoal periodo no della squadra granata. Ecco il comunicato della curva:

“Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perchè il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perchè il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è statoaver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere.E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare anche che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettarlo, secondo noi. Non deve!”. Firmato gli Ultras granata e tutta la Maratona.

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