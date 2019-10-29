Amoruso: "Pedro? Non è pronto ancora, Montella non è stupido. Il cambio di Lirola.."

L'ex difensore viola ha parlato dei temi viola a Radio Bruno Toscana:“Sono rimasto male per l'inattesa sconfitta domenica sera. Il pareggio sarebbe stato ampiamente giusto, é vero che la Lazio ci ha c...

L'ex difensore viola ha parlato dei temi viola a Radio Bruno Toscana:

“Sono rimasto male per l'inattesa sconfitta domenica sera. Il pareggio sarebbe stato ampiamente giusto, é vero che la Lazio ci ha creduto un po’ di più. La Fiorentina ad oggi non ha riserve all’altezza degli 11. La fase difensiva non mi è piaciuta durante la partita e in occasione del secondo gol degli ospiti c’è stata una dormita generale clamorosa, non è la prima volta che accade. Immobile era solo in area al 90°. Altra cosa che non mi è piaciuta è il calo fisico nella ripresa, inconcepibile, sembrava che la Lazio, reduce dalla gara di Europa League, stesse meglio di noi a fine partita. Ho visto tanti giocatori viola con i crampi.

Ribery? Era arrabbiato per il cambio, ma oggettivamente non riusciva più a dare quello che dà normalmente. Era in netto calo fisico. Gli spintoni all’arbitro sono stati un atteggiamento, puoi essere chi vuoi ma non puoi permetterti una cosa del genere. Ha rischiato molto più di tre giornate di squalifica, non esiste mettere le mani addosso ad un arbitro. Da un giocatore di un certo calibro, preso per fare da esempio, certe cose non me le aspetto.

Cambio di Lirola? Non ho capito il suo cambio, a me sembrava che stesse spingendo come un forsennato. Dal momento in cui non puoi più contare su Caceres, devi passare alla difesa a quattro. Sottil ha sempre avuto problemi a fare la fase difensiva, non a caso il secondo gol della Lazio ed il rigore sono nati dalla sua parte. Sottil non sarà mai un quinto di centrocampo perfetto. Pedro? Ha delle buone movenze, ma non è ancora un giocatore sul quale si può fare affidamento. Montella non è una persona stupida , se non lo fa giocare mai ci sarà un motivo”.