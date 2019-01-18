Mazzarri: "Abbiamo aiutato noi la Fiorentina a segnare. Poi marcava a uomo Iago Falque..."

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa anche della Fiorentina, queste le sue parole:"A inizio ripresa prima che aiutassimo la Fiorentina a farci gol si è giocato da grande squadra creando qua...

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"A inizio ripresa prima che aiutassimo la Fiorentina a farci gol si è giocato da grande squadra creando quattro-cinque palle gol nitide una della quali proprio con Iago. Stava facendo il suo mestiere e purtroppo gli è mancata l’ultima cosa. La Fiorentina lo marcava quasi a uomo a tutto campo e un giocatore agile come lui magari ha sofferto un po’ soprattutto nel primo tempo"