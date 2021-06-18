Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Può essere vero o anche non vero. Sono tecnico di spessore"

Dopo la rottura con Gattuso la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore, al Corriere della Sera Mazzarri ha parlato anche di questo

Walter Mazzarri ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole anche su un possibile approdo alla Fiorentina:

"Sarri, Allegri e Spalletti sono bravi, meritavano di rientrare. Mi fa molto piacere. Quanto a me, finora è stata una scelta quella di rimanere fermo. Ho rifiutato diverse proposte perché dopo 20 anni di carriera posso anche permettermi di selezionare soltanto progetti che realmente mi convincono. Diciamo pure che, complice il Covid, ho deciso fermarmi, riflettere. E nel frattempo studiare il calcio che si evolve. Fiorentina che ti chiama? A volte è vero, molte altre no. Chi crede nel mio lavoro deve confrontarsi con le mie idee. Se conosce un po’ di quello che ho fatto, sa che posso essere un valore aggiunto. Adesso faccio il manager. Ho messo su ville di lusso che affitto ad un target alto. Ho voluto misurarmi con l’economia, sfruttando gli insegnamenti di imprenditori importanti che ho avuto come presidenti. Ho già ospitato vip, personaggi dello spettacolo. Tutti entusiasti. Quando facevo il secondo di Ulivieri e a Napoli lui mi presentò a Ferlaino, gli disse: presidente, il mio vice è un economista e poi un bravo tecnico. E ho indirizzato entrambi sugli investimenti".

CAPITOLO ALLENATORE, RANIERI HA PRESO TEMPO, ITALIANO OBIETTIVO VERO, PROBLEMA RINNOVO SPEZIA

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