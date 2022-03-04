Mazzarri proprio non riesce e dimenticare la Fiorentina: "Siamo stati ingenui e ci hanno rimontato"

Walter Mazzarri in conferenza stampa è tornato a parlare della partita contro la Fiorentina, dove la sua squadra non ha chiuso la gara dopo l'1-0

Walter Mazzarri non riesce a dimenticare la partita contro la Fiorentina, ne ha parlato ancora oggi in conferenza stampa, queste le sue parole registrate da TMW:

"Ci sono ancora 11 finalissime per arrivare all'obiettivo magari anche con un po' di anticipo. Sulla reazione in casa dico: con Napoli e Fiorentina non siamo riusciti a chiuderla in anticipo, siamo stati ingenui e ci hanno rimontato. Abbiamo dominato la gara, ma non siamo stati capaci di vincerla. A Torino è successo, ma non è un fatto di casa o trasferta".

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