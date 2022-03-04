Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal"

Niccolò Schira ha parlato della situazione riguardo al futuro a Firenze di Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina

Questo quello che scrive Niccolò Schira riguardo il riscatto da parte della Fiorentina di Lucas Torreira, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dall'Arsenal

"Lucas Torreira ha superato l'esame. Il centrocampista uruguagio si è ben comportato nella sua esperienza nelle fila della Fiorentina, che ora vuole riscattarlo. I viola sono pronti ad attivare la clausola da 15mln inserita nel contratto, ma prima cercheranno di ottenere uno sconto. Per il mediano, pronto un contratto fino al 2026 da 3mln/anno."

SIMEONE E LA STORIA D'AMORE NATA A FIRENZE

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