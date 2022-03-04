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Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal"

Niccolò Schira ha parlato della situazione riguardo al futuro a Firenze di Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 16:56
Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal" - Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questo quello che scrive Niccolò Schira riguardo il riscatto da parte della Fiorentina di Lucas Torreira, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dall'Arsenal

"Lucas Torreira ha superato l'esame. Il centrocampista uruguagio si è ben comportato nella sua esperienza nelle fila della Fiorentina, che ora vuole riscattarlo. I viola sono pronti ad attivare la clausola da 15mln inserita nel contratto, ma prima cercheranno di ottenere uno sconto. Per il mediano, pronto un contratto fino al 2026 da 3mln/anno."

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