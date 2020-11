CorFio, allenatore post-Iachini: Sarri in pole con il 50%, al 30% c’è Mazzarri, al 20% D’Aversa

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha dato delle percentuali su chi potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina in caso di esonero di Beppe Iachini. Un 50% viene riservato a Maurizio Sarri. L’allenatore di Figline è il favorito nella corsa alla successione di Iachini. La rescissione del contratto con la Juventus è cosa fatta e lui ha fretta di tornare su una panchina e rimettersi in gioco dopo lo scudetto vinto lo scorso anno. Un 30% per Walter Mazzarri. L’allenatore di San Vincenzo è fermo da febbraio scorso quando fu esonerato dal Torino. Più difensivista rispetto a Sarri, usa lo stesso modulo di Iachini. Per il restante 20% troviamo D’Aversa. Ha da poco concluso una lunga esperienza al Parma dove è stato protagonista del ritorno in A e di due salvezze. Sul piano economico l’opzione più vantaggiosa.

