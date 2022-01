Mazzarri cerca già scuse: “Contro la Fiorentina avremo due grandi assenze e loro sono forti”

“Le ammonizioni di giocatori importanti in questo momento ci porteranno ad assenze importanti. Voglio parlare della partita, con il Covid ogni squadra può avere un momento in cui ne hai più o meno degli altri. A me interessa che anche contro la Fiorentina chi andrà in campo faccia questo tipo di gara. I viola saranno freschi, sono una grande squadra e per noi con le assenze sarà dura”

IL PUNTO SULLE SQUALIFICHE IN CASA CAGLIARI