Mazzari piange ancora per la gara con la Fiorentina: "Ci abbiamo lasciato due punti che meritavamo"

Il tecnico del Cagliari Mazzarri è tornato a parlare della gara pareggia quasi un mese fa contro la Fiorentina

Dopo il pareggio contro il Napoli del Cagliari, che avrebbe meritato qualcosa di più, ha parlato il mister dei sardi Walter Mazzarri a DAZN. Queste le sue parole: "Ci prendiamo questo terzo pareggio di fila. Abbiamo già lasciato due punti contro la Fiorentina, ma ora qui c'è un gruppo, una squadra operaia. C'è stato un cambio di mentalità".

IL CAGLIARI E' IN BUONA COMPAGNIA ANCHE L'ATALANTA NON SI DA PACE

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