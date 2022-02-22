L'Atalanta si lamenta ancora: "Ogni volta che c'è una decisione dubbia ce la danno sempre contro"

L'Atalanta non si è ancora ripresa dalla partita persa a Firenze con un gol annullato (giustamente) dal VAR

L'Eco di Bergamo in edicola oggi, riporta di alcuni lamentale che stanno arrivando da parte dell'Atalanta per l'arbitraggio nella partita contro la Fiorentina. Questo fa trapelare la società: "Ora abbiamo delle lacune, sì, ma non è possibile che tutte le interpretazioni dubbie ci penalizzino e ci vadano contro"

CLAUSOLA DIFFICILE DA RAGGIUNGERE PER VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/tmw-5-milioni-dei-bonus-di-vlahovic-la-fiorentina-li-ricevera-soltanto-se-la-juve-vincera-la-champions/166554/