L'Atalanta si lamenta ancora: "Ogni volta che c'è una decisione dubbia ce la danno sempre contro"
L'Atalanta non si è ancora ripresa dalla partita persa a Firenze con un gol annullato (giustamente) dal VAR
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 12:48
L'Eco di Bergamo in edicola oggi, riporta di alcuni lamentale che stanno arrivando da parte dell'Atalanta per l'arbitraggio nella partita contro la Fiorentina. Questo fa trapelare la società: "Ora abbiamo delle lacune, sì, ma non è possibile che tutte le interpretazioni dubbie ci penalizzino e ci vadano contro"
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