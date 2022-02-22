Tmw, 5 milioni dei bonus di Vlahovic la Fiorentina li riceverà soltanto se la Juve vincerà la Champions
La Fiorentina difficilmente riceverà parte dei bonus legati alla vendita di Vlahovic in quanto dovrà "sperare" che la Juve vinca la Champions
La Juventus è pronta a scendere in campo oggi contro il Villarreal e a farlo per cercare un sogno. Una chimera. La Champions League. Per questa rincorsa, per questo trofeo che manca da lunghissimo tempo, è andata all-in a gennaio con due rinforzi pesanti: a centrocampo Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach e in attacco Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ironia della sorte: dopo una trattativa lunga, complicata, con entrambe le parti, l'acerrima rivale viola dovrà (almeno gli uomini dei conti del club) fare... Il tifo per la Juventus in Champions League?
Ballano 5 milioni di euro
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, c'è una particolarità nelle clausole dei bonus del trasferimento di Vlahovic a Torino. Costato 70 milioni di euro, ha 10 milioni totali do bonus. 5 sono più facili, legati a prestazioni individuali e di squadra ma facilmente raggiungibili. 5, invece, sono una scommessa. Per entrambe le società. La Juventus pagherà infatti questi 5 milioni di euro alla Fiorentina ma solo in caso di vittoria della Champions League: un conto da pagare salato ma che sarebbe chiaramente ripagato da tutto l'introito del passaggio dei turni e d'immagine. I tifosi gigliati chiaramente, per campanilismo, auspicano altro. Ma gli uomini dei conti della Fiorentina, forse no...
DALLA SPAGNA ARRIVANO BRUTTE NOTIZIE SU ODRIOZOLA
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