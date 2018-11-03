Mazzarri replica a Pioli: "Non mi riferivo a lui, chiedevo equità in generale per il campionato"

Walter Mazzarri risponde a Stefano Pioli sulle ultime polemiche, nel corso della conferenza stampa di oggi, come si apprende da www.toronews.net: “Il mio era un discorso di equità, che vale in general...

Walter Mazzarri risponde a Stefano Pioli sulle ultime polemiche, nel corso della conferenza stampa di oggi, come si apprende da www.toronews.net: “Il mio era un discorso di equità, che vale in generale. Io dicevo che volevo essere trattato come gli altri, era quello il senso, non era un discorso riferito a lui. Vorrei che ci fosse equità in campo, se si fa una cosa per una squadra deve essere uguale anche per l’altra, se si dà un giallo per un fallo a una squadra, bisogna darlo anche all’altra squadra”.