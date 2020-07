Valcareggi: “Iachini in bilico, vorrei un tecnico toscano. Spalletti? Dovrebbe rinunciare a soldi e Champions”

“Iachini è in bilico – ha detto Furio Valcareggi a Lady Radio -. Sogno di avere in panchina un allenatore toccano, sono tre i papabili. Spalletti lo conosco poco, dovrebbe rinunciare ad un sacco di soldi per venire a Firenze, è abituato a giocare in Champions qui al massimo potrebbe raggiungere l’Europa League e dovrebbe abbassarsi lo stipendio. Tra cinque/sei anni forse potrebbe tornare. Mazzarri è bravo”.