Cagliari-Fiorentina rischia il rinvio? Annullata la conferenza di Mazzarri, nuovo giro di tamponi

Domani alle ore 12.30 all’Unipol Domus la Fiorentina affronterà il Cagliari. Oggi è stata annullata la conferenza del tecnico del Cagliari Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 12.15 di oggi: sono attualmente in corso dei nuovi test sanitari, la situazione è in evoluzione in attesa degli esiti. L’allenamento della squadra resta programmato al pomeriggio. Lo riporta TMW.

