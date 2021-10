Mazzarri: “Contro la Fiorentina il rigore non c’era, fallo su Keita prima. Fischiato 3 minuto dopo”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha commentato la sconfitta ottenuta in casa contro la Roma: “Abbiamo avuto due occasioni clamorose per andare sul 2-0. Oggi ho visto una squadra che ha giocato come piace a me. Abbiamo fatto tante cose belle e non meritavamo di perdere. Anzi probabilmente meritavamo di vincere. Dispiace aver perso la partita con dei calci piazzati. Il 2-1 non doveva arrivare perché non c’era il fallo da cui è nata la punizione. E c’era un rigore per noi e non c’è stato dato. Rigore abbastanza clamoroso, visto che c’è anche il Var. Mancini spinge Pavoletti e fa finta di cadere. Per me era quantomeno da rivedere al VAR. Quando la squadra gioca così non mi va di perdere la partita per degli errori arbitrali. Il VAR vale per tutti. A Firenze ci hanno dato un rigore che non aveva visto nessuno. Sono arrabbiato, vogliamo essere trattati come gli altri”.

Mister, la squadra ha fatto bene perché la partita è stata preparata bene

“Se vedete il Napoli che è primo in classifica ha Insigne che fa il lavoro che oggi ha fatto Joao Pedro. Noi abbiamo avuto la palla gol con Bellanova, quelle due con Pavoletti. Sono orgoglioso dei miei. Per la prima volta ho visto un accenno di squadra di Mazzarri, nonostante le sei assenze importanti di sei titolarissimi. Noi meritavamo minimo il pareggio e mi dà fastidio non averlo ottenuto per errori arbitrali abbastanza netti”. Lo riporta TMW

