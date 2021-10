Brovarone: “Manca mentalità con le big. La Fiorentina è paragonabile ad un aeroplano senza le ali”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato nel post partita Bernardo Brovarone:

“La sterilità dei viola? Questa squadra non riesce ad avere carattere per tutta le partita con le squadre importanti. Sembra che pensino che gli sia concesso di perdere con le big. Oggi ho visto un aeroplano senza le ali… Copriamo il campo bene, c’è un’ottima distribuzione del pallone, ma non riusciamo mai ad essere pericolosi, poi questi esterni d’attacco non sono andati per niente bene. Callejon è una persona fantastica ma non riesce più ad essere pericoloso, Sottil invece ha voluto legarsi alla Fiorentina, ha un enorme potenziale atletico ma in avanti è sterile. Non ero tra coloro che criticavano la mancanza di riserve in attacco, ma adesso penso che i due giocatori prima citati non ci stiano dando veramente niente. Vlahovic poi è splendido fisicamente ma è ancora acerbo nella partecipazione del gioco. Oggi abbiamo visto un’ottima coppia difensiva, Torreira che non è ancora al pieno dà ordine in campo e poi Vlahovic. Questa è la Fiorentina”.

QUESTE LE NOSTRE PAGELLE