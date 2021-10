PAGELLE VIOLA: BENE MILENKOVIC, EVANESCENTI CALLEJON E CASTROVILLI. OK VLAHOVIC

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara esterna contro la Lazio:

TERRACCIANO: 6, al 42’ si distende sul missile di Lazzari, incolpevole sul gol di Pedro.

VENUTI: 5.5, difficile bastonarlo ma a nostro avviso non è una prova sufficiente. (Dal 71’ ODRIOZOLA: 5, ma sicuri che sia entrato?).

MILENKOVIC: 6.5, il migliore della difesa. Giganteggia su Immobile (non un tizio qualsiasi) e sbroglia diverse situazioni.

QUARTA: 6, offre una buona prova, con ogni probabilità è la coppia difensiva migliore schierabile.

BIRAGHI: 6, corre e si fa vedere anche in zona offensiva non sfigura. (Dal 83’ TERZIC: s.v.).

TORREIRA: 6, organizza in modo ordinato la manovra, se la Fiorentina ha un gioco il merito è suo.

CASTROVILLI: 5, buca un ottimo assist di Sottil nei primi minuti. Per il resto non si fa notare. Semi-evanescente. (Dal 56’ BONAVENTURA: 5.5, estro addormentato).

DUNCAN: 6, corre si sbatte e si da tanto da fare. Dinamismo a profusione. (Dal 83’ BENASSI: s.v.).

CALLEJON: 5, più infamie che lodi, un buon cross al volo nel primo tempo poi poco altro, tanti i palloni persi. Ghost.(Dal 71’ SAPONARA: 5.5, niente di che).

VLAHOVIC: 6, lotta ed è sempre partecipe ma tuttavia non riesce a concludere in porta.

SOTTIL: 6, è titolare a sorpresa, sembra più presente del solito.

ITALIANO: 5, nella prima frazione di gioco il mister schiera Castrovilli dal primo minuto e pone Bonaventura al riposo, la scelta sul piano di gioco non porta l’effetto dinamico sperato seppur la Fiorentina offra un buon primo tempo. Lo svantaggio è l’embla del suo modo di stare in campo: difesa alta e 1vs1 in difesa, ci sta. La squadra è un minimo sterile in avanti perché sul piano del gioco offre ma alla fine… Non tira in porta e questo è di fatto un problema evidente. La squadra nel finale ha meno forze della Lazio. La Fiorentina perde il 50% delle partite che disputa e stasera nonostante un buon gioco… Non conclude verso la porta.

Gabriele Caldieron

