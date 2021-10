Rocio, moglie di Valero: “Borja sogna ancora di salutare i tifosi della Fiorentina al Franchi”

“Stavo iniziando a lavorare come giornalista sportiva – ha detto Rocio Rodriguez a La Nazione – poi ho conosciuto Borja Valero ed ho smesso. Il suo carattere è il mio opposto. I nostri figli? Ci somigliano. Alvaro è come Borja, Lucia come come. Borja al Lebowski? Gli avversari vogliono sempre dare il massimo. Lui si arrabbia anche con gli arbitri. Lui sogna ancora di poter salutare i tifosi della Fiorentina al Franchi. Speriamo si possa fare”.

