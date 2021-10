Milenkovic ieri si è regolarmente allenato in gruppo, segno che il problema fisico che lo ha tenuto fuori contro Lussemburgo e Azerbaijan non ha lasciato strascichi e segno, soprattutto, che può essere ritenuto a disposizione per la gara di Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

